علي عون: التكفل بجميع الصعوبات التي يواجهها مرضى السرطان

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، وفدا من التحالف الوطني لجمعيات مكافحة السرطان بقيادة منسقته حميدة كاتب رئيسة جمعية “الأمل”. حيث تم بحث كيفية وضع أسس للتعاون مع الفدرالية. و إنشاء قنوات للتواصل من أجل تحسين التكفل بمرضى السرطان.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة. فإن اللقاء جرى أمس الخميس، وسمح بوضع أسس للتعاون الوثيق مع الفدرالية الوطنية لمكافحة السرطان. وإنشاء قنوات للتواصل من أجل تنسيق أمثل ومراقبة أفضل لمختلف الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية. بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل مصلحة المرضى

وخصص هذا اللقاء الاول لوزير الصناعة الصيدلانية منذ تنصيبه، عقب التعديل الحكومي الذي قام به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا، للتكفل و تحسين رعاية مرضى السرطان. مما يدل على اهتمام والتزام وزارة الصناعة الصيدلانية، بالتعاون مع وزارة الصحة، للتكفل بجميع الصعوبات التي يواجهها المرضى، لا سيما في الوصول إلى العلاج”, حسب ما ذكر بيان الوزارة.

و يدخل اللقاء، حسب ما اشار ذات المصدر في إطار مرافقة و دعم مستمرين لجهود المجتمع المدني وخاصة العمل الجمعوي لفائدة المرضى.

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