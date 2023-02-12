قناة النهار علي عون : الشروع في إنتاج قارورات الأنسولين مارس المقبل بقلم قناة النهار نشر في 12 فيفري 2023 - 15:04 علي عون شارك غرِّد أرسل 15 0 علي عون : الشروع في إنتاج قارورات الأنسولين مارس المقبل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ssKlN اقرأ أيضا "مناصر يوجه رسالة لرئيس الجمهورية.."الله ينقّص من عمرنا ويزيد في عمرك قناة النهار 31 جانفي خارجية: وضع خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجالية الوطنية في تركيا وسوريا قناة النهار 06 فيفري 07 مناطق نشاطات مصغرة لفائدة أصحاب المشاريع المصغرة بغليزان قناة النهار 09 فيفري درك وطني: خلية اليقظة والمتابعة .. رصد لمختلف التدخلات الخاصة بالتقلبات الجوية قناة النهار 29 جانفي الشيشة الإلكترونية " موضة جديدة تضاعف خطر الإصابة بسرطان الرئة" قناة النهار 11 فيفري وصول جثمان الشهيد العقيد مناري مراد إلى بيته العائلي واستقباله بالزغاريد قناة النهار 24 جانفي رئيس الجمهورية : إتفقنا على دراسة وإنجاز أنبوب يضم الغاز الهيدروجين..الأمونياك و الكهرباء قناة النهار 23 جانفي النهار ترندينغ: الحماية المدينة الجزائرية أول الواصلين إلى سوريا وتركيا والمساعدات تشحن إلى المنطقة قناة النهار 07 فيفري صريح جدا: كيف ترى حظوظ المنتخب الوطني المحلي في بلوغ الدور نصف النهائي قناة النهار 25 جانفي بشار الأسد : تربينا في المدارس أن الجزائر بلد المليون شهيد وشعرنا أن الجزائرين أتوا من قلب سوريا " قناة النهار 10 فيفري