قناة النهار علي عون: بطاقة الشفاء ساهمت في تبذير الأدوية وعلينا إعادة النظر في قائمة التعويض بقلم قناة النهار نشر في 14 فيفري 2022 - 23:57 52 دقيقة إقتصاد شارك غرِّد أرسل 39 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/P0arD اقرأ أيضا ندرة المواد الإستهلاكية والمضاربة..اللجنة الإستعلامية البرلمانية توضح قناة النهار 10 فيفري المباراة الفاصلة بين الخضر والكاميرون..لعبونا في مزرعة جابوما نلعبهم فالبيض قناة النهار 26 جانفي "صريح جدا / الجزائريون يعلقون على أخبار انخفاض أسعار العجائن.. "مازالت غالية قناة النهار 12 فيفري عائلة مفتاح تناشد السلطات لترميم منزلهم المحترق قناة النهار 02 فيفري أحوال الطقس / أمطار بداية من السبت على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 09 فيفري مشاكل الحياة..أنا شاب همي الوحيد أني ما نقدرش نحلها كيفاش ندير؟ قناة النهار 25 جانفي الإهتمام المفرط بالماديات وغياب الصراحة الزوجية.. أبرز أسباب الطلاق في الجزائر قناة النهار 14 فيفري أحوال الطقس / ضباب كثيف على المناطق الساحلية .. تفاصيل قناة النهار 08 فيفري أم ريان .. ربة بيت تشق طريق نجاح مشروع إعداد وجبات منزلية بفضل إرادتها قناة النهار 11 فيفري تساؤلات: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء .. هذه هي حصيلة التدابير الإستثنائية قناة النهار 07 فيفري