علي عون: توفير 800 مليون دولار اثر تقليص فاتورة الإستيراد سنة 2022
بقلم ط.خير الدين
كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون, اليوم الخميس، أنه تم ضبط الواردات الصيدلانية الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 40% في سنة 2022.
وذلك مقارنة بـسنة 2019، لتبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي بعدما كانت في حدود 2 مليار دولار.
وأكد وزير القطاع خلال مداخلته حول أهم إنجازات القطاع, خلال أشغال لقاء الحكومة – ولاة, أن هذا الامر سمح بتوفير فارق قدره 800 مليون دولار.
كما أشار الى أن الميزانية المخصصة لإدارة الوزارة تراوح 250 مليون دج, أي ما يقارب 2 مليون دولار فقط. مع توظيف لا يتجاوز 100 عامل.ما يجعل إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية استثمارا مربحا للدولة.
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