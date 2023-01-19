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الوطني

علي عون: توفير 800 مليون دولار اثر تقليص فاتورة الإستيراد سنة 2022

بقلم ط.خير الدين
علي عون: توفير 800 مليون دولار اثر تقليص فاتورة الإستيراد سنة 2022
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كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون, اليوم الخميس،  أنه تم ضبط الواردات الصيدلانية الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 40% في سنة 2022.

وذلك مقارنة بـسنة 2019،  لتبلغ  1.2 مليار دولار أمريكي بعدما كانت في حدود 2 مليار دولار.

وأكد وزير القطاع خلال مداخلته  حول أهم إنجازات القطاع, خلال أشغال لقاء الحكومة – ولاة, أن هذا الامر سمح بتوفير فارق قدره 800 مليون دولار.

كما أشار الى أن الميزانية المخصصة لإدارة الوزارة تراوح 250 مليون دج, أي ما يقارب 2 مليون دولار فقط. مع توظيف لا يتجاوز 100 عامل.ما يجعل إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية استثمارا مربحا للدولة.

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