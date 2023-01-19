علي عون: توفير 800 مليون دولار اثر تقليص فاتورة الإستيراد سنة 2022

كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون, اليوم الخميس، أنه تم ضبط الواردات الصيدلانية الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 40% في سنة 2022.

وذلك مقارنة بـسنة 2019، لتبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي بعدما كانت في حدود 2 مليار دولار.

وأكد وزير القطاع خلال مداخلته حول أهم إنجازات القطاع, خلال أشغال لقاء الحكومة – ولاة, أن هذا الامر سمح بتوفير فارق قدره 800 مليون دولار.

كما أشار الى أن الميزانية المخصصة لإدارة الوزارة تراوح 250 مليون دج, أي ما يقارب 2 مليون دولار فقط. مع توظيف لا يتجاوز 100 عامل.ما يجعل إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية استثمارا مربحا للدولة.