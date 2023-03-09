علي عون: عقوبات ردعية لمجمع صيدال.. إنهاء مهام مسؤولين الأسبوع القادم

كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن مجمع صيدال ستطبق عليه عقوبات ردعية مثله مثل المؤسسات الخاصة بداية من الأسبوع القادم لقلة المردودية.

وأشار وزير الصناعة الصيدلانية في تصريح له على هامش زيارته إلى ولاية تيبازة اليوم الخميس، أنه قد أعطى تعليمات لمجمع صيدال سابقا غير أنها لم تطبق على أرض الواقع. ولم يطرأ أي جديد في المؤسسة. مضيفا أنه سيتخذ كافة الإجراءات العقابية بداية من الأسبوع القادم. خاصة بعدما تم منحهم مهلة قبل 6 أشهر، غير أنهم لم يأخذو التعليمات بعين الإعتبار.

وأضاف الوزير علي عون، أن مجمع صيدال له مسؤولية إنتاج الأدوية وتلبية إحتياجات المرضى من الأدوية في الجزائر. بالإضافة كذلك إلى مسؤولية العمال والموظفين بالمصنع. مؤكدا أن القطاع ينتظر دائما أن يكون مجمع صيدال في أحسن الظروف، غير أن بعض المسيرين في المركزية أبوا دون ذلك. مؤكدا تنحيتهم من مهامهم في القريب العاجل. خاصة وأن هناك رواتب تدفع لعمال دون تقديم أي مقابل.

كما أكد الوزير علي عون، أنه سيأخذ مسؤوليته بالكامل بصفته مسؤولا عن القطاع واتخاذ إجراءات وعقوبات ردعية صارمة ضد المجمع. حيث ستطبق بداية من الأسبوع القادم. مشيرا إلى أن المنصة الرقمية للوزارة لا تضم أي معلومات عن إنتاج صيدال لا مخزون المواد الجاهزة أو الأولية أو الموجه للتسويق. كما أكد أن المجمع ينتج 15 مليون وحدة سنويا. بما يعادل 20 بالمائة من الإنتاج وهو رقم ضئيل.

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