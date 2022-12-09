علي عون: وضع بروتوكول متنوع لإنتاج الأدوية بقسنطينة قريبا

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أنه سيتم قريبا وضع بروتوكول متنوع لإنتاج الأدوية.

كما أضاف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أمس على هامش زيارة تفقدية لولاية قسنطينة، قام بها رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. أنه ‘سيتم إجراء محادثات مع الفاعلين في مجال الصناعة الصيدلانية و سيتم على أساسها وضع بروتكول متنوع لصناعة الأدوية. وذلك من أجل ضمان وفرة هذه المواد الصيدلانية بشكل كافي”.

وبعد أن أبرز الدور الفعال للقطب الصيدلاني بقسنطينة الذي وصفه بـالهام. كشف الوزير عون أن ‘البروتوكول سيتم إطلاقه بهذا القطب. مشيرا إلى أن ولاية قسنطينة تعتبر قطبا هاما في مجالي الإنتاج الصيدلاني و البحث العلمي. مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن هذا القطب ”يحتاج إلى إعادة تنظيم و إعادة توجيه”.

كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، إلى أنه ”إذا ما قمنا اليوم بإحصاء للمنتجات الصيدلانية عبر مختلف الوحدات الموجودة. فإننا سنجد أن معظمها ينتج نفس الأنواع، غير أنها لا تصنع الأنواع المهمة على غرار أدوية علاج السرطان و داء السكري”.

وواصل وزير الصناعة الصيدلانية زيارته لولاية قسنطينة بتفقد وحدة صيدال، و كذا وحدات أخرى للصناعة الصيدلانية تابعة للقطاع الخاص.

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