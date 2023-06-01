علي عون يتباحث سبل إنضمام الجزائر للجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، بمقر الوزارة، وفدا عن الجمعية الأفريقية لمصنعي السيارات ” AAAM /AHK”.

وحسب بيان الوزارة اللقاء كان فرصة لعرض نشاط وأهداف الجمعية، التي تضم ممثلي الشركات الكبرى لمصانع السيارات في العالم، ومصانع المناولة لقطع الغيار في قارة إفريقيا.

كما تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، من خلال انضمام الجزائر كعضو في هذه الجمعية، نظرا للمقومات التي تحوزها والتي تجعلها سوقا واعدا في إفريقيا.

وبدورهم إستعرض أعضاء الجمعية، خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات في مجال تصنيع السيارات. من خلال الاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في القارة الافريقية.

ومن جهته رحب وزير الصناعة بهذا المسعى وكل ما من شأنه أن يعطي دفعة للنهوض بشعبة صناعة السيارات، ومنه النهوض بالاقتصاد الوطني.