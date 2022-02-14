قناة النهار علي عون: يجب إعادة النظر في تنظيم مؤسسة صيدال وعدم إستقلاليتها حطمت المجمع بقلم قناة النهار نشر في 15 فيفري 2022 - 00:00 52 دقيقة إقتصاد شارك غرِّد أرسل 39 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/7f6rs اقرأ أيضا معاناة سكان بلدية عين الصفراء بسبب تشققات في عمارتهم تشكل خطرا على حياتهم قناة النهار 25 جانفي "لمين عصماني :" الأطباء ما نكلخولهم بكلمة جنود..والرئيس ماشي هو يدير كلّش قناة النهار 10 فيفري إضطراب جوي جديد.. عودة الأمطار والثلوج على هذه الولايات الوطني 30 جانفي صريح جدا: البطالة في النعامة.. شباب ضائع بين المقاهي والجدران ! قناة النهار 31 جانفي أحوال الــــــــــطقس /ثلوج على المناطق الداخلية .. التفاصيل قناة النهار 09 فيفري طالع هابط: الشيخ النوي يوجه رسالة قوية للجمارك الجزائرية قناة النهار 27 جانفي "سطيف: إحدى ضحـايا الحريق ..طفلة عثر عليها داخل "برميل بلاستيك قناة النهار 02 فيفري سكيكدة : عائلة الطفل أمين بوهجة تناشد المحسنين لإستكمال رحلة علاج إبنها قناة النهار 11 فيفري مومن أيت قاسي: إنتقاد بلماضي أمر مشروع لكن لا لتصفية الحسابات قناة النهار 26 جانفي حوادث المرور في الجزائر..لافتات وإشارات غائبة وخارج المقاييس قناة النهار 10 فيفري