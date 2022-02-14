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قناة النهار

علي عون: يجب إعادة النظر في تنظيم مؤسسة صيدال وعدم إستقلاليتها حطمت المجمع

بقلم قناة النهار
علي عون: يجب إعادة النظر في تنظيم مؤسسة صيدال وعدم إستقلاليتها حطمت المجمع
52 دقيقة إقتصاد
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