علي عون يزور مقر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

زار وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، مقر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية نظرا لمكانتها الاستراتجية التي تحظى بها ومساهمتها الفعالة في تطوير وتنمية القطاع الصيدلاني الوطني.

وحسب بيان الوزارة، فقد شكلت الزيارة فرصة سانحة للوزير للاستماع لانشغالات خبراء الوكالة والاستطلاع على مدى تطبيق توصياته، خاصة تلك المتعلقة بتسريع وتيرة تسجيل الادوية والمصادقة على المستلزمات الطبية وضرورة بناء القدرات المادية والبشرية لتمكين الوكالة من رفع التحدي وضمان جودة المواد الصيدلانية وفعاليتها وسلامتها.

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