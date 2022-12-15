علي عون يستقبل سفير أوغندا بالجزائر

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون ، اليوم بمقر الوزارة سفير أوغندا بالجزائر جون كريسوستوم ألينتوما نسامبو.

وحسب بيان الوزارة اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية الجزائرية الأوغندية تحسبا لانعقاد اللجنة المشتركة المقبلة، بدراسة سبل ووسائل تنشيط التعاون ، لا سيما من خلال إبرام مذكرة التفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية.

وتناول الطرفان خلال اللقاء التوجه الجديد لأوغندا ، التي ترغب في تأمين إمداداتها من الأدوية من خلال استيرادها المباشر من إفريقيا ، وخاصة من الجزائر كرائدة إقليمياً وقارياً.

وإتفق الطرفان على تنظيم قدوم وفد من الخبراء الأوغنديين لزيارة وحدات الإنتاج المختلفة والاستفسار عن الفرص التي يتيحها السوق الصيدلاني الجزائري بغية التصدير نحو أوغندا.