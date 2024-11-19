علي عون يُسلم مهامه لوزير الصناعة الجديد

سلم علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق، اليوم الثلاثاء، المهام، لوزير الصناعة الجديد، غريب سيفي.

كما تم تنصيب فؤاد حاجي، وزير منتدب لدى وزير الصناعة، مكلّف بالإنتاج الصيدلاني.

وفي كلمة له بالمناسبة، شكر الوزير السابق، علي عون، جميع إطارات الوزارة، على تعاونهم، متمنيا لهم كل النجاح.

كما تمنى عون، لكل من غريب سيفي وفؤاد حاجي، النجاح، مؤكدا أن قدراتهما ستمكنهما من التكفل بالملفات العالقة.

وأوضح علي عون، أن هناك عدة ملفات، تنتظر العمل عليها، منها ملف الهاتف النقال وخاصة ملف السيارات الذي يعتبر ملفا جد مهم.

وبدوره، تقدم وزير الصناعة الجديد، غريب سيفي، بالشكر لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الثقة التي منحه إياها. ووعد ببعث صناعة تطويرية حديثة تعتمد على الأساليب العلمية الحديثة. مضيفا أنه سيركز مجهوداته على تثمين الإطارات.