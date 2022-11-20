علي عون: 4 مؤسسات صيدلانية لإنتاج الأنسولين في الجزائر سنة 2023

كشف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أنه لا يوجد إنتاج للأنسولين في الجزائر وكلها تأتي عن طريق الإستيراد. مشيرا إلى أن قطاعه يهدف إلى إنتاج 50 بالمائة من حاجيات الأنسولين محليا سنة 2023.

وأضاف وزير الصناعة الصيدلانية خلال زيارة عمل وتفقد إلى 5 مؤسسات صيدلانية اليوم رفقة والي العاصمة، أن إنتاج الأنسولين أولوية دائرته الوزارية. مضيفا أن سنة 2023 ستشهد دخول حيز الخدمة 4 مؤسسات صيدلانية متخصصة في إنتاج الأنسولين.

وأشار عون إلى وجود 4 ملايين مريض سكري بالجزائر، من بينهم حوالي مليونين ونصف يستعملون الأنسولين. مؤكدا في ذات السياق، أن الدولة تعوّل على منتجي الأدوية المحليين لكسر احتكار انتاج الانسولين من طرف مخبر واحد. كاشفا أن القطاع يعوّل على بلوغ “حوالي 50 بالمائة من إنتاج الأنسولين محليا في 2023”.

وتعتزم مخابر فراتر رازس تصنيع مادة الأنسولين قريبا، حيث كشف الوزير، في السياق، أن الدولة تخصص ميزانية 400 مليون أورو لاستيراد الأنسولين، وأن 90 بالمائة يحتكرها مخبر واحد.

للإشارة فقد زار وزير الصناعة الصيدلانية علي عون رفقة والي العاصمة عبد النور رابحي مخابر فراتر رازس Laboratoires Frater-Razes المتخصّصة في إنتاج مجموعة الأدوية لاسيما من المنتجات المبتكرة. بما لا يقل عن 14 تخصصا علاجيا كمضادات التخثر التي ساهمت في رفع التحدي و المجابهة الجزائرية لجائحة كوفيد-19 بوضع تحت تصرف الأخصائيين والمرضى Varenox المكافىء الحيوي Lovenox.

كما تضم مخابر فراتر رازس ثلاث وحدات إنتاجية و عدة خطوط للإنتاج منها 5 خطوط لإنتاج الحقن. 4 خطوط للأشكال الجافة وخطين إنتاج الأدوية المنبثقة من التكنولوجيا الحيوية على شكل حقن جاهزة للاستعمال. وتصنع المخابر عدة أدوية بتشكيلة واسعة متكوّنة من 116 منتجا. بإنتاج سنوي لا يقل عن 310 مليون وحدة بيع.

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