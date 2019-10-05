علي عية للبرلمانية الأوروبية: “هل نسيتم ما فعلته فرنسا في 17 أكتوبر بالجزائريين”

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علي عية للبرلمانية الأوروبية: “هل نسيتم ما فعلته فرنسا في 17 أكتوبر بالجزائريين”
بقلم أسماء.ع

رد الشيخ، علي عية، على البرلمانية الأوروبية ماريا أرينا، بخصوص التصريحات التي أدلت مؤخرا حول الجزائر.

ووصف علي عية على هامش لقاء رابطة الأخوة والسلام، اليوم السبت، بالعاصمة، النائب مارينا أرينا، بـ”النكرة”.

وقال الشيخ علي عية، “تدافعون عن حقوق الانسان هل نسيتم ما فعلته فرنسا بـ17 اكتوبر حين رمت الجزائريين في نهر السينا”.

وأضاف، الشيخ، أن الدين الاسلامي ينادينا بالتعايش السلمي مع كل الديانات”.

وصرح علي عية في كلمته، “إن قاتلتومنا باللسان، قاتلناكم به واذا كان بالقلم سنقاتلكم بالقلم”.

تابعا “وإذا كان بالكلاشينكوف فإننا مستعدون لمقاتلكم به”.


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