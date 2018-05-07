علي فراح للنهار: هاذ العام الصالون “ميبيعش”.. !!

أكد علي فرّاح مستشار الشركة الجزائرية للمعارض والتّصدير “سافاكس”، أن في الصالون الدولي لهذه السنة لن يكون هناك بيع للمواطنين.

وأوضح،فرّاح خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الإثنين، أن الصالون سيكون فيه عرض للممتوجات فقط، خلافا للسنة الماضية.

وأضاف ضيف الحصة، أن الاتحاد المعرض الدولي، لا يسمح بالبيع المباشر للجمهور.

للإشارة، تنظّم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “SAFEX”، من 8 إلى 13 ماي 2018، الطبعة الـ51 من معرض الجزائر الدولي “FIA”.

وسيشارك في المعرض، 413 شركة جزائرية، منها 63 مختلطة، تمثل شركات اجنبية.