علي فرقاني: “تعيين لجنة لاختيار ناخب وطني ليست طريقة مثالية”
بقلم كريم تيغرمت
انتقد الدولي الجزائري الأسبق، علي فرقاني، الطريقة التي قررت “الفاف” اتباعها في اختيار الناخب الوطني الجديد.
وصرح فرقاني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المكتب الفيدرالي كان عليه هو من يختار الناخب الوطني الجديد، بدل تعيين لجنة لتولي هذه المهمة”.
كما أضاف: “تعيين لجنة لاختيار ناخب وطني جديد ليس بالطريقة المثلى، كان على رئيس “الفاف”، والمكتب الفيدرالي، تحمل مسؤوليتهم في اختيار الناخب الوطني”.
وتابع علي فرقاني: “من المؤسف عدم تواجد أي لاعب سابق في المكتب الفيدرالي الحالي، مثلما تعودنا عليه في السنوات الماضية”.
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