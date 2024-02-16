علي فرقاني: “تعيين لجنة لاختيار ناخب وطني ليست طريقة مثالية”

انتقد الدولي الجزائري الأسبق، علي فرقاني، الطريقة التي قررت “الفاف” اتباعها في اختيار الناخب الوطني الجديد.

وصرح فرقاني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المكتب الفيدرالي كان عليه هو من يختار الناخب الوطني الجديد، بدل تعيين لجنة لتولي هذه المهمة”.

كما أضاف: “تعيين لجنة لاختيار ناخب وطني جديد ليس بالطريقة المثلى، كان على رئيس “الفاف”، والمكتب الفيدرالي، تحمل مسؤوليتهم في اختيار الناخب الوطني”.

وتابع علي فرقاني: “من المؤسف عدم تواجد أي لاعب سابق في المكتب الفيدرالي الحالي، مثلما تعودنا عليه في السنوات الماضية”.