علي فرقاني: “حققنا فوزا سهلا أمام الرأس الأخضر وزروقي في تطور”

اعتبر النجم الأسبق للمنتخب الوطني علي فرقاني، بأن فوز المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر كان سهلا ومستحقا.

وصرح فرقاني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المباراة الودية الأولى لمنتخبنا أمام الرأس الأخضر كانت سهلة، وأظن أن بلماضي استغلها لتحضير مباراتة أمام مصر”.

كما أضاف: “الرأس الأخضر ليس بالمنتخب الكبير على المستوى الإفريقي، ما جعلنا نرى سيطرة المنتخب الجزائري، والفوز كان مستحقا”.

وتابع علي فرقاني: “أعجبني مردود زروقي في مباراتي الرأس الأخضر ومصر، وهو في تطور من مباراة لأخرى”.