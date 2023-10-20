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الرياضة

علي فرقاني: “حققنا فوزا سهلا أمام الرأس الأخضر وزروقي في تطور”

بقلم كريم تيغرمت
علي فرقاني: “حققنا فوزا سهلا أمام الرأس الأخضر وزروقي في تطور”
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اعتبر النجم الأسبق للمنتخب الوطني علي فرقاني، بأن فوز المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر كان سهلا ومستحقا.

وصرح فرقاني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المباراة الودية الأولى لمنتخبنا أمام الرأس الأخضر كانت سهلة، وأظن أن بلماضي استغلها لتحضير مباراتة أمام مصر”.

كما أضاف: “الرأس الأخضر ليس بالمنتخب الكبير على المستوى الإفريقي، ما جعلنا نرى سيطرة المنتخب الجزائري، والفوز كان مستحقا”.

وتابع علي فرقاني: “أعجبني مردود زروقي في مباراتي الرأس الأخضر ومصر، وهو في تطور من مباراة لأخرى”.

رابط دائم : https://nhar.tv/HwV7s
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