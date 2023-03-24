علي فرقاني: “منتخب النيجر خلق عدة مشاكل للخضر”
تحدث الدولي الجزائري الأسبق، علي فرقاني، عن فوز المنتخب الوطني، في مباراتهم الأخيرة أمام النيجر، معلقا على أداء اللاعبين.
وصرح فرقاني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “منتخب النيجر ظهر بوجه جيد في الشوط الأول، أين خلق عدة مشاكل لمنتخبنا، في سيناريو غير متوقع”.
كما أضاف: “منتخب النيجر كان السباق لافتتاح باب التسجيل في الشوط الأول، كما كان قادرا على إضافة الثاني، في حين منتخبنا لم يخلق فرص تهديفية محققة”.
وأردف: “تغييرات بلماضي في الشوط الثاني، باقحام الشبان على غرار عمورة، آيت نوري، بونجاح، بوعناني، منح دفعا قويا لمنتخبنا”.
وأضاف الدولي الجزائري الأسبق: “تحكمنا في الكرة، خلال الشوط الثاني، ورغم نقص الانسجام، خلقنا فرص تهديفية، تمكنا من تجسيد اثنين منها بفضل بونجاح، ومحرز”.
وتابع علي فرقاني: “عمل كبير ينتظر الطاقم الفني للخضر مستقبلا، من أجل خلق الانسجام بين اللاعبين الجُدد، والبقية في المنتخب”.