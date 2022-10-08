علي لابوانت..حسيبة بن بوعلي..بوحميدي وياسف: ربيقة يستذكر يوم استشهادهم

استذكر، وزير المجاهدين، العيد ربيقة، بالذكرى الـ65 لاستشهاد أبطال القصبة “علي لابوانت، حسيبة بن بوعلي، محمود بوحميدي، الطفل عمر ياسف”.

كما وصف وزير المجاهدين، المجاهدين “الرموز الذين ارتقوا إلى جوار ربهم في ميدان الشرف وفدوا الجزائر بأرواحهم الطاهرة”. “تاركين ورائهم للأجيال إرثا من القيم السامية والمبادئ النبيلة للتضحية في سبيل الوطن”.

وأحيت العديد من رواد منصات التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، الذكرى التاريخية الخامسة والستون لإستشهاد أبطال معركة الجزائر. الشهيد علي عمار الملقب بعلي “لابوانت” والشهيدة حسيبة بن بوعلي والشهيد عمر ياسف الملقب بـ “بتي” عمر وكذا الشهيد محمود بوحميدي. بقلب العاصمة الجزائرية خلال تفجيرالمظليين الخاصة بالجيش الفرنسي لمخبأهم في دويرة بشارع البوابة التاسعة في حي القصبة يوم 8 أكتوبر1957.

وولد علي عمار الشهير علي لابوانت في 14 ماي 1930 في مليانة، عين الدفلى وهو أحد الشخصيات المشهورة في الثورة التحريرية. حيث اشتغل في سن مبكرة في مزارع المعمرين، عند عودته إلى الجزائر العاصمة انخرط في صفوف النادي الرياضي بالعاصمة ومارس رياضة الملاكمة. وهناك تعرف على كثير من الوطنيين الذين زرعوا فيه فكرة الثورة. وانضم بعد ذلك إلى صفوف الثورة الوطنية ضمن فوج الفدائيين بالعاصمة. وشارك في عدة هجومات على مراكز الجيش والشرطة الاستعمارية.

وولدت حسيبة بن بوعلي، في 18 جانفي 1938 في ولاية الشلف. و نشأت في عائلة ميسورة الحال، زاولت تعليمها الابتدائي بمسقط رأسها. وبعد انتقال عائلتها إلى العاصمة سنة 1948 واصلت تعليمها هناك. كما انضمت إلى صفوف الثورة التحريرية وهي في سنّ السابعة عشر. ولكن نشاطها الفعال برز سنة 1956 حين أصبحت عنصرا نشيطا في فوج الفدائيين المكلفين بصنع ونقل القنابل.