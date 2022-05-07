قناة النهار علي.. مؤذن متطوع بصوت عذب ينادي به للصلوات الخمس بقلم قناة النهار نشر في 07 ماي 2022 - 10:06 مؤذن شارك غرِّد أرسل 51 0 علي.. مؤذن متطوع بصوت عذب ينادي به للصلوات الخمس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XEWKb اقرأ أيضا فيض الروح: تحري ليلة القدر قناة النهار 22 أفريل مهن رمضان : أمين خوجة..حرفي في النحاس منذ 45 سنة قناة النهار 16 أفريل الطاكسي المربوح : زوج و مرتو الله يبارك ثقافتهم في المستوى ربحو معانا 12000 دج قناة النهار 25 أفريل فكرة: مشروع تاع نهار اليوم راس مالو 1000دج ..بالمعدنوس والحشيش دخلو فايدة الله ابارك قناة النهار 16 أفريل مهن رمضان / صلاح الدين بعدما فشل في الدراسة دوّرها باتيسري..مثال للنجاح قناة النهار 23 أفريل نورهان زغيد و والدتها يجسدان دورا دراميا على المباشر في بلاطو زاببينغ رمضان قناة النهار 18 أفريل صريح جدا: الجزائريون يجهلون تاريخ ميلادهم بالتقويم الهجري قناة النهار 22 أفريل الوسط الفني الوهراني وجيرانه ينعون صانع البسمة "حزيم" قناة النهار 04 ماي محمد خساني يقصف البلاطوهات ويصف ما يحدث بالرداءة وتصفية حسابات قناة النهار 29 أفريل نقدا أم إطعاما ؟.. هكذا يفضل المواطنون إخراج زكاة الفطر قناة النهار 28 أفريل