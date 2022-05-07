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قناة النهار

علي.. مؤذن متطوع بصوت عذب ينادي به للصلوات الخمس

بقلم قناة النهار
علي.. مؤذن متطوع بصوت عذب ينادي به للصلوات الخمس
مؤذن
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علي.. مؤذن متطوع بصوت عذب ينادي به للصلوات الخمس

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رابط دائم : https://nhar.tv/XEWKb
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