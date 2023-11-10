علي مالك: “اجازات اللاعبين التي تم منحها للأندية كانت وفق القوانين”

تحدث على مالك، رئيس رابطة كرة القدم للهواة، عن العقوبة التي فُرصت عليه، بسبب تسليمه اجازات اللاعبين لبعض الأندية المعاقبة بداية الموسم الجاري.

وكشف علي مالك في تصريح “للنهار”: “العلاقة بين هيئتي رابطة الهواة، والفاف، لا تبشر بالخير، كأشخاص أو مسؤولين على كرة القدم الجزائرية”.

كما أوضح: “تم تسليط عليّ عقوبة بسبب منحي اجازات للاعبي فريق المدية، في حين أن 12 ناديا على مستوى الرابطة المحترفة نالو اجازات لاعبيهم على غرار اتحاد العاصمة، مولودية وهران وغيرهم”.

وتابع علي مالك: “الإجازات التي تم منحها لمختلف الأندية الوطنية، تم منحها وفق القوانين السارية المفعول في كرة القدم الجزائرية”.