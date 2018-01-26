علي مالك: “بعد شهرين ستنصب إدارة جديدة لتسيير البطولة”

أكد المسير الإداري المؤقت للبطولة الوطنية المحترفة، علي مالك، أنه سيتم تسليم مهام تسيير البطولة الوطنية للإدارة الجديدة خلال شهرين على الأكثر.

وصرح علي مالك للإذاعة الوطنية: “سنسهر على السير الحسن للبطولة إلى غاية تنصيب الإدارة الجديدة في مدة أقصاها شهرين”.

وأضاف: “المسييرين الذين عملو مع قرباج كلهم باقون في مناصبهم حاليا، وسيساهمون في التحضير للجمعية العامة المقبلة”.

وتابع علي مالك: “الجمعية العامة ستحدد لجنة الترشيحات إضافة للجنة الطعون قبل إجراء الإنتخابات”

وأردف: “نتشاور حاليا مع أعضاء الديريكتوار في اتخاذ قرارات تسيير البطولة، وبإمكاننا العودة للمكتب الفيدرالي في حال استلزم الأمر ذلك”.

وختم في الأخير: “على كل الفاعلين في كرة القدم الوطنية المساهمة في إنجاح تسيير البطولة الوطنية، من خلال إظهار التفهم والتعاون”.