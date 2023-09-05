علي مالك: “سندرس مجددا بدقة ملفات المترشحين لرئاسة الفاف”

تحدث رئيس لجنة الترشيحات لانتخابات رئاسة الفاف، علي مالك، عن الملفات الجديد التي أودعها المترشحون لرئاسة الفاف، وطريقة دراستها.

وصرح علي مالك، لتلفزيون “النهار”: “سنشرع انطلقا من يوم غد الأربعاء وإلى غاية يوم الجمعة، في دراسة الملفات الجديدة للمترشحين لرئاسة الفاف”.

كما أضاف رئيس لجنة الترشيحات: “سندرس هذه الملفات مجددا بدقة، لأخذ قرار سليم، قبل الذهاب إلى الجمعية العامة الإنتخابية”.

وتابع علي مالك: “الانتخابات ستكون في موعدها المحدد، كوننا بحاجة إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في أقرب وقت”.