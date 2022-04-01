علي مالك: “غاساما ارتكب جريمة في حق منتخبنا وعلى الفيفا التحرك”

فتح عضو المكتب الفيدرالي، علي مالك، النار على الحكم باكاري غاساما، مطالبا الفيفا، بالتحرك لانصاف المنتخب الوطني.

وصرح علي مالك للإذاعة الوطنية: “الحكم كان خارج الاطار تماما في المباراة الفاصلة، باعتراف الأخصائيين”.

كما أضاف: “ما قام به غاساما ليس مجرد خطأ، بل جاء في مهمة محددة، وارتكب جريمة في حق منتخبنا الوطني”.

وتابع علي مالك: “على الفيفا تحمل مسؤوليتها في تطبيق قوانين كرة القدم، من خلال فتح تحقيق في المباراة الفاصلة”.