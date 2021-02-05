علي مالك: “كل الظروف مهيأة لانطلاق بطولة القسم الثاني”

أكد علي مالك رئيس رابطة الهواة، عن جاهزية كل الظروف، من أجل انطلاق الموسم الجديد لبطولة القسم الثاني.

وصرح علي مالك، للإذاعة الوطنية: “سهرنا على تهيئة كل الظروف، وفقا للأوضاع الصحية الراهنة، تحسبا لانطلاق بطولة القسم الثاني، المقرر الأسبوع المقبل”.

وأضاف: “تم منح إجازات اللاعبين لكل الأندية، كما قامت لجنة معاينة الملاعب، بزيارة كل الملاعب، للوقوف على مدى جاهزيتها، قبل تأهيلها لانطلاق الموسم الجديد”.

وتابع علي مالك: “سيكون على كل الأندية ضمان فحص كورونا للاعبيها قبل موعد المباراة، فيما ستتولى الاتحادية الفحوصات الخاصة بالحكام”.