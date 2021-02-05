علي مالك: “كل الظروف مهيأة لانطلاق بطولة القسم الثاني”

الرياضة
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علي مالك: “كل الظروف مهيأة لانطلاق بطولة القسم الثاني”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد علي مالك رئيس رابطة الهواة، عن جاهزية كل الظروف، من أجل انطلاق الموسم الجديد لبطولة القسم الثاني.

وصرح علي مالك، للإذاعة الوطنية: “سهرنا على تهيئة كل الظروف، وفقا للأوضاع الصحية الراهنة، تحسبا لانطلاق بطولة القسم الثاني، المقرر الأسبوع المقبل”.

وأضاف: “تم منح إجازات اللاعبين لكل الأندية، كما قامت لجنة معاينة الملاعب، بزيارة كل الملاعب، للوقوف على مدى جاهزيتها، قبل تأهيلها لانطلاق الموسم الجديد”.

وتابع علي مالك: “سيكون على كل الأندية ضمان فحص كورونا للاعبيها قبل موعد المباراة، فيما ستتولى الاتحادية الفحوصات الخاصة بالحكام”.


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