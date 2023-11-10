علي مالك: “لن أسكت عن شرفي حتى لو استدعى الأمر اللجوء إلى العدالة”

أكد علي مالك، المستقيل مؤخرا من رئاسة رابطة كرة القدم للهواة، بأن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، وأنه لن يسكت عن حقه وشرفه.

وصرح علي مالك، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “قرار استقالتي فكرت فيه مطولا، وهو قرار نهائي”.

كما أضاف: “أنا لن أسكت عن شرفي، مهما كانت الظروف، حتى لو استدعى الأمر اللجوء إلى العدالة الوطنية، أو خارج الوطن”.

وتابع علي مالك: “الوقت كفيل بكشف الحقيقة، وإظهار الشخص الذي كان على صواب، ومن كان على خطأ”.