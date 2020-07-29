علي مالك: “هكذا نحدد الأندية المعنية بالصعود”

أكد علي مالك ، رئيس رابطة الهواة لكرة القدم ، أن سيتم الإعتماد على القوانين في تحديد هوية الألندية المعنية بالية المعنية.

وصرح علي مالك ، لتلفزيون “النهار”: “تحديد الأندية التي ستضمن الصعود هذا الموسم سيتم بطريقة قانونيد نتأتي ستضمن الصعود هذا الموسم سيتم بطريقة قانونيد ،نتأنتان الصعود هذا الموسم سيتم.

وأضاف: “توجد مادة في القانون تحدد كيفية تحديد الأندية التي تضمن الصعود, في حال تساوي الأندية في عدد النقاط, والمبارتين اللتين جمعتهما في الموسم, يمكن اللجوء في الأخير للقرعة”.

وتابع علي مالك: “استقبلت مؤخرا مسؤولي فريقي حي الجبل ، والدار البيضاء ، وتحدثنا في هذا الخرا مسولي فريقي حي الجبل ، والدار البيضاء ، وتحدثنا في هذا الخصلوص وايتقنتا العليق العلية عليق العلية