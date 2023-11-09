علي مالك يستقيل من رئاسة الرابطة الوطنية لـ “الهواة”

قرر علي مالك الاستقالة من رئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم لـ “الهواة” حسب الموقع الرسمية للرابطة الوطنية.

وكشفت الهيئة الكروية، اليوم الخميس، الأسباب الحقيقية وراء قرار علي مالك، المتمثل في حالة الجمود التي تعيشها الرابطة ونقص التواصل مع المسؤولين في الإتحادية الجزائرية لكرة القدم التي يترأسها وليد صادي.

كما اعلنت عن استقالة عدد من أعضاء مكتب الرابطة بعد انسحاب علي مالك و الأمر يتمثل في كل مالميم ميلود نائب الرئيسي، و مصدق جمال نائب الرئيس، و العضو نجوم رضوان و العضو الأخر مولاي رشيد.

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