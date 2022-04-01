علي مالك يكشف موعد تعيين الرئيس الجديد لـ “الفاف”

كشف علي مالك رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة عن موعد تعيين الرئيس الجديد على رأس الإتحادية الجزائرية.

كما قال علي مالك اليوم للإذاعة الوطنية “نصيحتي. وجب التسريع في اختيار مسؤول عاقل ويستطيع تقديم خدمة لكرة الجزائرية عامة. أؤكد أنّه سيتم تعيينه قبل 60 يوم”.

وقال عن الرئس المؤقت “محمد معوش.يملك تاريخ كبير في الكرة الجزائرية. يستطيع تسييرها بشكل مؤقت. الكل يحترمه”.

وأضاف “نملك رجال يستطيعون قيادة الإتحادية الجزائرية لبر الأمان. اضن أنّه ستكون هناك حلول”.

كما ختم “الشان والكان مقبلان بعد عام فقط. لذا وجب إعادة ترتيب بيت الإتحادية في القريب العاجل”.

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