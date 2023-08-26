علي مالك يكشف هوية المرشّحين لرئاسة الفاف

كشف علي مالك رئيس لجنة الترشيحات عن هوية المرشّحين لخلافة جهيد زفيزف على منصب رئيس الفاف.

وقال علي مالك في تصريح لـ “النهار”، اليوم الجمعة أن كل من مزيان إيغيل ووليد صادي إلى جانب عبد الكريم مدوار اخذوا موعدا لدى هيئته لوضع ملفات ترشحهم يوم غد.

كما أكد علي مالك، أن أخر أجل لوضع الملفات الترشح سيكون غدا، على الساعة الرابعة مساء.

وسبق لوليد صادي، أن اشتغل منصب مناجير عام للفريق الوطني في عهد رئيس الفاف الأسبق محمد روراوة، في حين يشتغل عبد الكريم مدوار حاليا منصب رئاسة الرابطة.

في حين تولي مزيان ايغيل تدريب عدد من الأندية الجزائرية ويملك خبرة كبيرة في التسيير الرياضي.

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