علي منصوري: الجوية الجزائرية لم ترد على طلباتنا لشحن مولدات الأكسيجين

قال علي منصوري رئيس غرفة الصناعة والتجارة الهضاب لولاية سطيف، أن مستشفيات الولاية ستتدعم بـ 11 محطة لإنتاج الأكسجين قريبا. في إطار مبادرات رجال الأعمال المحليين والوطنين

وأضاف منصوري، أن المستشفيات التي ستتدعم بالأكسيجين هي المستشفى الجامعي سطيف، قطب طب الاطفال بكعبوب، مستشفيات عين الكبيرة، عين زال، عين ولمان، بوقاعة، العلمة، بني ورثيلان، العلمة، بني عزيز. مضيفا أنهم تحصلوا على الرخص الخاصة بالإستيراد من وزارة التجارة و وزارة الصناعات الصيدلانية. حيث يتم حاليا التواصل مع موردين من الصين وتركيا لاستكمال عمليات الإستيراد في أقرب الآجال.

وكشف في ذات السياق، أن مشكلة الشحن وغلائه يصعب العملية. مشيرا إلى أن شركة النقل الجوي للبضائع للخطوط الجوية الجزائرية لم ترد على طلبنا لشحن هذه المعدات منذ اكثر من 05 ايام رغم مراسلاتنا العديدة واتصالاتنا مع مسؤوليها، ونحن بصدد التواصل مع الخطوط الجوية التركية لاستكمال العملية معها رغم غلاء اسعار الشحن لهذه الاخير والتي تتجاوز في بعض الاحيان ثمن المولدات

وأَضف ذات المتحدث، أن هناك مؤسسة كبرى في سطيف اقتنت مولدين للأكسجين من بلجيكا ستصل خلال أيام. مؤكدا أن مشكل طول آجال الطلبيات يحول دون الإسراع في العملية لخصوصية المعدات والطلب العالمي المتزيد عليها بسبب الجائحة