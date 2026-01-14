علي موسر يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مدربي المنتخبات الوطنية

عقد المدير التقني الوطني، علي موسر، أمس الثلاثاء، بمركز سيدي موسى، اجتماعا تنسيقيا مع مدربي المنتخبات الوطنية، وطواقمهم الفنية.

وخلال هذا الاجتماع، عرض المدير التقني الوطني، علي موسر، مشروع المديرية التقنية للفترة 2025-2029.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة محاور، على غرار تكوين الاطارات الفنية، عرض المخطط الوطني لكشف المواهب، وتطوير ممارسة اللعبة.

ويأتي هذا الاجتماع، حسب “الفاف”، في إطار تعزيز التنسيق بين الأطقم الفنية للمنتخبات الوطنية، ومختلف مكونات المديرية التقنية الوطنية، بما يسهم في تطوير كرة القدم الجزائرية، على جميع المستويات، والفئات العمرية.