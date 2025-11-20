علي موسر يستعرض خطة عمل المديرية التقنية الوطنية أمام المدراء الجهوين

عقد المدير التقني الوطني، علي موسر، اجتماع مع المدراء التقنيين للرابطات الجهوية، بمركز سيدي موسى، أين استعرض خطة عمل المديرية التقنية الوطنية.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، جرى هذا الاجتماع، بحضور كريم قاصد، مدير قسم التكوين بالمديرية التقنية الوطنية، إطارات المديرية، والمدراء التقنيين للرابطات الجهوية التسع.

واستعرض علي موسر، في بداية هذا الاجتماع، أبرز المحاور المبرمجة للنقاش، والمتعلقة بمهام المدراء التقنيين الجهويين، تكوين المربين، الكشف عن المواهب الشابة، مع فتح المجال لتبادل النقاش مع مدربي الفئات الشبانية الوطنية.

كما تم الحديث عن تطوير الممارسات، بما يشمل مدارس كرة القدم، كرة القدم النسوية، كرة القدم داخل القاعة، وكرة القدم المدرسية.

وتم الاتفاق على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ضمن البرنامج الوطني لتطوير كرة القدم، مع تحديد خطوات عملية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشارت “الفاف” إلى أن اللجنة التقنية الوطنية ستعقد اليوم الخميس 20 نوفمبر، اجتماعها الثاني لهذا العام، وذلك بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.