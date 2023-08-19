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الرياضة

علي نفخة: “فريقنا كان أكثر حضورا فوق الميدان من شباب قسنطينة”

بقلم كريم تيغرمت
علي نفخة: “فريقنا كان أكثر حضورا فوق الميدان من شباب قسنطينة”
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ثمن مساعد مدرب النجم الساحلي التونسي، محمد علي نفخة، الفوز الذي حققه فريقه في مواجهة شباب قسنطينة، ضمن الدور التصفوي الأول من رابطة الأبطال.

وصرح علي نفخة، لتلفزيون “النهار”: “تواجد فريق شباب قسنطينة في منافسة رابطة الأبطال، يدل على أنه فريق كبير”.

كما أضاف: “فريقنا كان أكثر حضورا فوق الميدان من الفريق المنافس، رغم أن هذا الأخير سبب لنا بعض المشاكل، وهذا أمر متوقع”.

وتابع محمد علي نفخة: “تمكنا من الحفاظ على تركيزنا طيلة اللقاء، وتفادي الأخطاء، وهو ما مكننا من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون رد”.

رابط دائم : https://nhar.tv/u3LJI
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