علي نفخة: “فريقنا كان أكثر حضورا فوق الميدان من شباب قسنطينة”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن مساعد مدرب النجم الساحلي التونسي، محمد علي نفخة، الفوز الذي حققه فريقه في مواجهة شباب قسنطينة، ضمن الدور التصفوي الأول من رابطة الأبطال.
وصرح علي نفخة، لتلفزيون “النهار”: “تواجد فريق شباب قسنطينة في منافسة رابطة الأبطال، يدل على أنه فريق كبير”.
كما أضاف: “فريقنا كان أكثر حضورا فوق الميدان من الفريق المنافس، رغم أن هذا الأخير سبب لنا بعض المشاكل، وهذا أمر متوقع”.
وتابع محمد علي نفخة: “تمكنا من الحفاظ على تركيزنا طيلة اللقاء، وتفادي الأخطاء، وهو ما مكننا من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون رد”.
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