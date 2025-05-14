علي بدوي يستقبل المدير العام قائد قوات الشرطة الكونغولية

استقبل المدير العام للأمن الوطني، علي بدوي، المدير العام اقائد قوات الشرطة الوطنية لجمهورية الكونغو، أندري فيس أوبامي إيتو.

وجاء هذا الاستقبال في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني والتنسيق الثنائي بين الأجهزة الشرطية.

وكان المدير العام قائد قوات الشرطة الوطنية الكونغولية مرفوقاً بوفد رفيع المستوى.

كما أجرى بدوي، رفقة، أندري فيس أوبامي إيتو، محادثات ثنائية، لتتوسع إلى وفدي شرطة البلدين.

وتمحورت المحادثات حول سبل تعزيز وتوطيد التعاون الأمني في مختلف المجالات لاسيما التكوين والتدريب المتخصص، الجريمة السيبرانية، الشرطة العلمية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتطرق الطرفان إلى توحيد الجهود فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق ضمن آلية الإتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”.

كما قام وفد الشـرطة الكونغولية بزيارة إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف.

أين قُدم له عرض تقني شامل حول الهيكل التنظيمي للمخبر والمهام المسندة إليه، والتجهيزات الحديثة المعتمدة في مجالات تحليل الأدلة الجنائية.

لينتقل بعدها الوفد إلى مقر جمهرة العمليات الخاصة للشـرطة”GOSP” ببودواو، أين إطّلع على مختلف هياكل الجمهرة، مهامها، وتكوين أفرادها،

وتابع بعدها وفد الشـرطة الكونغولية استعراضات ميدانية وتمارين محاكاة قدمها أفراد الجمهرة، أبانت عن الإحترافية والجاهزية العملياتية.