عمادة جامع الجزائر تدعو المصلين إلى عدم اصطحاب الأطفال الرضع

أصدرت عمادة جامع الجزائر، اليوم الثلاثاء، إعلانا هاما لفائدة المصلين، والتي أكدت فيه عدم اصطحاب الأطفال الصغار (الرضع)، والذين يحتاجون عناية من قبل أوليائهم خلال الصلاة.

وأفاد إعلان عمادة جامع الجزائر، أن هذا الإجراء جاء تفاديا للتشويش على المصلين والمصليات. أين تهيب العمادة بالآباء والأمهات خاصة، عدم اصطحاب الأطفال الصغار (الرضع). والذين يحتاجون عناية من قبل أوليائهم، وقد تنتابهم نوبات البكاء والقلق خلال انشغال أمهاتهم بالصلاة.

مضيفا أنه يتعين على السادة والسيدات المصلين والمصليات، إبداء اللِّين أمام التعليمات، والتعاون، وتسوية الصفوف. وسَدُ الفُرَج، وعدم الكلام والتشويش، أثناء الصلاة وتلاوة القرآن العظيم، لتسهيل مهمة المنظمين والمنظِمات القائمين على تيسير هذه الشعائر لجمهور المصلّين، في هذه الليالي المباركات.

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