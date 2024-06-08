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عمادة جامع الجزائر تصدر بيانا تحذيريا

بقلم النهار أونلاين
عمادة جامع الجزائر تصدر بيانا تحذيريا
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أصدرت عمادة جامع الجزائر بياناً تحذيرياً تتبرأ من خلاله من كافة الصفحات، التي تنتحل صفة منصّات رسمية تابعة للجامع، وليس فيها الشارة الزرقاء.

وأكد البيان الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية في ” الفايسبوك”، أن هذه الصفحات الوهمية المنتحلة، تقوم بنشر نشاطات الجامع وإعلانات منسوبة إلى إدارته أو هياكله الفرعية.
وأضاف البيان “نُهيب بجميع متابعينا من إعلاميين ومواطنين، الحذر من الصفحات المزيفة، التي تنتحل صفة صفحة الجامع..”.

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