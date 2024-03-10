عمادة جامع الجزائر تعلن عن إقامة صلاة التراويح بداية من يوم غد الإثنين

أعلنت عمادة جامع الجزائر في بيان لها، اليوم الأحد، أن صلاة التراويح ستقام في الجامع ابتداء من غد الإثنين.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، قد اعلنت، اليوم، اجتماعا اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية.

وذلك ابتداء من مغرب اليوم الأحد 29 شعبان 1445ه‍ الموافق 10 مارس 2024م، بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة، حيث ستتلقى اللجنة نتائج رؤية هلال شهر رمضان من اللجان المنتشرة عبر ولايات الوطن، قبل الإعلان عن موعد دخول الشهر الكريم.