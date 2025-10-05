عمادة جامع الجزائر تنعى المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي

نعت عمادة جامع الجزائر بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وفاة المجاهد الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، الوزير الأسبق للتربية الوطنية والإعلام والثقافة والشؤون الخارجية، وأحد رجالات الدولة الذين جمعوا بين الفكر والسياسة، وبين الرسوخ في الوطنية والصدق في خدمة رسالة الأمة الحضارية.

وأكد بيان عمادة جامع الجزائر أن الفقيد، رحمه الله، عاش جزائري الملامح والمبادئ والمقاصد، ونذر عمره لبناء الإنسان قبل العمران، ولترسيخ الهوية الوطنية في المدرسة الجزائرية، والدفاع عن صورة الجزائر في المحافل الدولية، فكان صوته حيث تصان الكلمة وقلمه حيث تكتب المواقف.

وأشار البيان إلى أن رحيله يذكرنا بأن العظمة ليست في المناصب، بل في صدق النية وصفاء البذل، وأن الذين أخلصوا لدينهم ووطنهم يخلدهم الله بذكر حسن في القلوب وأثر طيب في النفوس.