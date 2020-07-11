عماد بن شني وعمار سنيقري لـ”النهار أون لاين”: “دعوة عشاء كلفتنا الإصابة بكورونا “

أكد الممثل والمنتج الجزائري، عماد بن شني، في اتصال بـ “النهار أون لاين”، إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال دعوة عشاء في بيته.

وقال: “شعرت بالأم حادة في الرأس و ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 39 درجة و تعب شديد، توجهت مباشرة إلى أحد العيادات الخاصة بدالي إبراهيم لإجراء الفحوصات،تأكدت هناك إصابتي بفيروس كورونا”.

و عن الظروف التي أدت إلى إصابته بفيروس كورونا، قال :”دعوت بعض الأصدقاء للعشاء في بيتي، وفي اليوم الموالي أحسست بتعب شديد و ارتفاع في الحرارة و آلام في الرأس أنا و من كان معي”.

وأضاف: “وبعد هذه الأعراض تأكدت تقريبا بإصابتي، لأن أحد المدعوين كان غرباء في بيته يقومون بأشغال، كما أنني نبهته لهذا الأمر لأننا في وقت يجب الحذر من أي شخص”.

من جهته ،تحدث إلينا الممثل عمار سنيقري الموجود مع بن شني في بيته عن إصابته هو الآخر بفيروس كورونا وقال:”توجهنا إلى العيادة مباشرة بعد شعورنا بالتعب وارتفاع درجة الحرارة و فقدان حاستي الشم والذوق”.

وتابع قائلا: “في العيادة قاموا بما يجب، أعطونا الدواء وطلبوا منا البقاء في البيت وعدم الإتصال بأي شخص لمدة أسبوع، و إن شاء الله كل شيء سيكون بخير”.

للإشارة، أكد الممثل والمنتج عماد بن شني مساء أمس عبر حسابه الخاص بالفايسبوك إصابته بفيروس كورونا المستجد، رفقه الممثل عمار السنيقري والمخرج بهاء الدين علال و الاعلامي محمد علالو.

هذا و سبق وأصاب الفيروس المستجد العديد من الفنانين الجزائريين، على غرار شفيق باهو وحكيم دكار وعبد الرحمان جلطي وآخرون.