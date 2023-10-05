عمارات من 30 طابقا بهذه الولايات قريبا

سيتم قبل نهاية السنة الجارية إطلاق مشروعين ضخمين في ولاية الجزائر العاصمة ووهران لإنجاز سكنات الترقوي الحر.

وخلال زيارة الوزير الأول لمعرض قطاع السكن، تم تنظيمه على هامش أشغال الجمعية العامة الإستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شيلتر- أفريقيا”. ومروره بجناح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. تم الإعلان عن إطلاق قبل نهاية السنة الجارية لمشروعين ضخمين في صيغة السكن الترقوي الحر بكل من الجزائر العاصمة ووهران. حيث ستتكون العمارات من 25 إلى 30 طابقا.

ومن جهة أخرى، دعا الوزير الأول خلال زيارته لجناح الشركة الوطنية للتأمين إلى الترويج أكثر للتأمين العقاري خاصة السكنات. حيث أن قيمة التأمين للسنة تتراوح بين 3000 و 5000 دج فقط. وهو ما يعد فرصة يجب إغتنامها من قبل أصحاب السكنات والإستفادة من التعويضات في حالة السرقة، الحرائق والكوارث الطبيعية.

كما أكد الوزير الأول على دور مكاتب الدراسات والمخابر المتخصصة في مجال البناء. داعيا إياهم إلى تصدير هذه الخدمات إلى الدول الأفريقية وغيرها.

وكان الوزير بن عبد الرحمان مرفوقا بكل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية، لعزيز فايد، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. ووزير الأشغال العمومية والمنشئات القاعدية، لخضر رخروخ، بالإضافة إلى رئيس الجمعية العامة لشركة شيلتر أفريقيا، أحمد موسى دانغيوا، و رئيسة مجلس ادارتها, تشي أكبورجي.

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