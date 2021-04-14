عمارة:”تألق الخضر ولد فينا الرغبة للمُساهمة في هذا العمل”

أكد المترشح الوحيد لرئاسة الفاف شرف الدين عمارة أن تألق الخضر في السنوات الماضية ولد فيه الرغبة للمساهمة في هذا العمل.

عمارة قال سهرة اليوم الأربعاء في ندوة صُحفية عقدها بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة لشرح برنامجه.

“النجاح الرائع الذي حققه منتخبنا الوطني في السنوات الماضية وكذا المسار الحالي لأندية النخبة في المنافسات القارية قد آثر في كل واحد منا الرغبة للمُساهمة في هذا العمل”.

وأضاف:”لا يزال لدينا الكثير للقيام به مُستقبلا رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي للدفع بهذا العمل الى الأمام”.