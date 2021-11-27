عمارة: “أحداث أم درمان كانت درس للبلدين ولن تتكرر في المباراة الفاصلة”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن أحداث مباراة 2009 أمام المنتخب المصري كانت درسا للمنتخبين وأنها لن تتكرر مجددا.

وتحدث رئيس الفاف عن مشاركة الجزائر في كأس العرب للمنتخبات عبر برنامج حوار العرب على قناة الكأس القطرية قائلا:

“مهما يكن المنتخب الذي نواجهه في المباراة الفاصلة سنسعى لبلوغ المونديال، أتمنى ان تتأهل المنتخبات العربية إلى المونديال، بالتأكيد نريد أن تكون تونس المغرب مصر في منافسة كاس العاالم”

وأضاف: “حتى لو وضعتنا القرعة أمام المنتخب المصري في الدور الفاصل، أضن أن مباراة ام درمان لعبت في ظروف خاصة ومشحونة، أضن أنها كانت درس للبلدين، ولن تعاد تلك الأحداث مرة أخرى، واليوم نحن سعداء بوجود الروح الأخوية بين البلدين وبين الشعبين، لا ننسى لدينا مباراة قوية مع المنتخب المصري في الأيام المقبلة، ولن يكون أي شيء آخر خارج الجو الرياضي”.