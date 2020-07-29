عمارة: “أشكر كل من ساهم في تتويج الشباب بلقبه السابع بعد 19 سنة”

وجّه الرئيس المدير العام لفريق شباب بلوزداد، شرف الدين عمارة، رسالة شكر لكل من ساهم في تتويج فريقه هذا الموسم، بلقب البطولة السابع في تاريخ النادي، بعد 19 سنة.

ونشرت إدارة النادي البلوزدادي، رسالة شرف الدين عمارة، والتي جاء فيها: “أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى كافة أفراد العائلة البلوزدادية، الذين يحتفلون اليوم بتتويجهم المستحق بدرع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم”.

وأضاف: “في موسم استثنائي عشنا فيه لحظاتٍ لا تنسى، ومشوار كروي اِرتدى فيه الفريق ثوب البطل منذ بداية البطولة، أتوجه بشكر خاص إلى جميع اللاعبين والطاقم الفني، الذي أدى ما عليه وأهدى النادي سابع لقب له في المنافسة بعد 19 سنة من الغياب”.

وأردف: “شكر خاص لكم أيضاً أنتم أيها الأنصار، ومحبي الفريق الأوفياء، لمساندتكم الدائمة، فاليوم اِكتملت فرحتنا بهذا التتويج الغالي”.

وختم شرف الدين عمارة، رسالته هذه بتوجيه نداء لأنصار الفريق، وكل الشعب الجزائري، يحث من خلاله على ظرورة التحلي بروح المسؤولية في ظل الظروف الصحية الراهنة، لمواجهة “كورونا”.