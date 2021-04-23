عمارة أمام ورطة كبيرة..‪ ويبحث عن أعضاء جدد لتدعيم المكتب الفدرالي!

بعد تعليمة وزارة الشباب والرياضة

أعلن موقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تاريخ أول اجتماع للمكتب الفدرالي في عهد رئيسه الجديد شرف الدين عمارة، والمبرمج يوم الجمعة 30 أفريل الجاري‪ بمقر “الفاف” الكائن بدالي إبراهيم بالعاصمة.

وسيكون جدول أعمال هذا الاجتماع توزيع المهام على أعضاء المكتب الفيدرالي من طرف الرئيس شرف الدين عمارة، وفي جانب منه أيضا حديث على دور المديرية التقنية الوطنية بالإضافة إلى مراجعة تقارير مختلف الرابطات الوطنية.

ويتواجد شرف الدين عمارة قبل هذا الاجتماع الأول للمكتب الفدرالي في ورطة والتي يبحث لها عن حل قبل الجلوس على طاولة أول اجتماع مع أعضاء مكتبه. وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد راسلت “الفاف” مؤخرا، تذكر بالمرسوم التنفيذي، الصادرة شهر فيفري المنصرم، والذي يمنع الجمع بين المسؤولية التنفيذية، والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، مانحة آجالا تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري، لاختيار أعضاء المكتب الفدرالي منصب تواجدهم.

وتضطر هذه التعليمة، 6 أعضاء من مكتب عمارة إلى الانسحاب من مناصبهم، أو التخلي عن قيادة رابطاتهم الجهوية والولائية ويتعلق الأمر بكل من: عمار بهلول، بن حمزة، محمد غوتي، بشير منصوري، رشيد أوكالي ، طويل.

وسيضطر عمارة، بعد التعليمة التي تقترب من دخولها حيّز التطبيق، إلى تغيير كل عضو منسحب، بقائمة الأعضاء الاحتياط، والمتضمنة لأسماء أخرى ستواجه نفس المشكل، فسليمان يماني هو رئيس رابطة بشار الولائية، ومحمد دواس رئيس رابطة ولاية عنابة الولائية وأحمد خرسي رئيس رابطة الأغواط الولائية. ويستبعد حسب مصادر، أن يفرط الأعضاء الجدد في قيادة رابطتهم من أجل ضمان التواجد في المكتب الفدرالي.