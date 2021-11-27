عمارة: “إستبعاد بعض اللاعبين عن كأس العرب لا يعني إقصائهم نهائيا”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن إستبعاد بعض اللاعبين المحليين من قائمة بوقرة لا يعني إقصائهم نهائيا من المنتخب.

وتحدث رئيس الفاف عن قائمة المدرب مجيد بوقرة المشاركة في كأس العرب للمنتخبات عبر برنامج حوار العرب على قناة الكأس القطرية قائلا:

“بوقرة محظوظ اليوم بما أنه يملك قائمة مطولة من أسماء كبيرة في كرة القدم، ومعروفة من المنتخب الأول والتي تلعب في بطولات محترمة، والتي تمكنه من تشكيل فريق تنافسي، الجزائر ستشارك في بطولة كأس العرب بأحسن اللاعبين المتاحين في وقت المنافسة، وهذا ما قلناه منذ القرعة، واليوم سننافس بأحسن اللاعبين الموجودين، هذا لا يعني أننا لقصينا اللاعبين الذين شاركوا في التربصات السابقة”.