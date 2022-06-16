عمارة :” إستقلت بضمير مرتاح.. هذا ما تركته في خزينة الفاف”

ابدى رئيس الفاف شرف الدين عمارة رضاه التام عما قدمه لكرة القدم الجزائرية عامة و بالخصوص الإتحاد الجزائري.

وقال عمارة في تصريح حصري لـ”النهار” عقب الجمعية العامة “135 مليار سنتيم إعتبرها البعض رقم سلبي. أنا أقول إيجابي. هناك محاسبة مداخيل. صحيح لكن المصاريف كانت اكثر من المداخيل. ورفعت من قيمة الأصول في كرة القدم”.

وأضاف “قيمة الأصول زادت بمليار و400 مليون سنتيم،حافضنا عل التوازن المالي. كما إستطعنا أن نسيّر الفاف بمصاريف بأقل المصاريف. أؤكد أننا حافضنا على التوازن المالي”

وختم عن استقالته: ” أؤكد ذلك. شكرا للجميع بما فيهم اعضاء الجمعية العامة. أشكرهم على ترك ورقة استقالتي، استقلت وضميري مرتاح . وضعت كل الامكانيات من اجل مصلحة الوطن”.

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