عمارة: “الأندية الجزائرية لا تستجيب لدفتر شروط الإحتراف”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن ضرورة الرجوع إلى 16 فريق في البطولة بداية من الموسم المقبل.

وتحدث رئيس الفاف شرف الدين عمارة عن مشاكل البطولة المحلية عبر برنامج حوار العرب على قناة الكأس القطرية قائلا:

“الحقيقة أن دوري بـ20 فريق غير مجدي، وذلك بسبب الرزنامة المكتظة، حيث لعبنا 38 مباراة دون إحتساب مباريات الكاس، ومباريات الأندية في المنافسات القارية، كل ذلك جعل نهاية الموسم متأخرة جدا، وهذا كان له أثر سلبي على صحة اللاعبين والبرمجة، وبالتالي دوري بـ20 فريق غير مجدي على مستوى التسييري والمالي”

وأضاف: “أول خطوة قمنا بها هي الرجوع إلى 18 فريق، والموسم القادم سنعود إلى 16 فريق، هناك دفتر شروط وقوانين الكاف للحصول على إجازة الفريق المحترف، والسؤوال المذرزح الآن هل الأندية الجزائرية تستجيب لمثل هذه الشروط للحصول على إجازة، وهل سيكون هناك 16 فريق يستجيب لدفتر شروط لوائح الكاف.. هذا ما نعمل عليه من أجل إصلاح وعصرنة وتحسين الآداء الرياضي”.