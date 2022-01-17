عمارة: ” التأهل لا يزال ممكنا والجزائري لا يعترف بالإستسلام”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة أن التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس أمم إفريقيا لا يزال ممكنا. في حال الفوز في المباراة الثالثة أمام منتخب كوت ديفوار.

وتحدث رئيس الفاف شرف الدين عمارة في تصريح حصري للنهار. عن إمكانية التأهل إلى الدور السادس عشر من بطولة أمم إفريقيا قائلا:

“التأهل لا يزال في يدنا، مصيرنا لا يزال بين أيدينا، قلت يوم أمس للاعبين مصيركم بين أيديكم، سواء نكون أو لا نكون”. “يا إما نحن الجزائر ننتفض ونتأهل إلى الدور القادم، أو ننزل أيدينا وننتظر الصاعقة تسقط علينا، وهذا الأمر ليس في عقلية الجزائري وكلنا مجندين لبلوغ الهدف والدفاع عن لقبنا”.

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وانتهت مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية بهزيمة الخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

المواجهة التي لعبت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الثانية من المجموعة E انتهت بنتيجة هدف دون رد.

وسجل المنتخب الوطني الجزائري هدفا في الدقيقة الـ24 عن طريق بغداد بونجاح ألغاه الحكم بداعي تسلل قائد الخضر رياض محرز، وحدث نفس الأمر في الدقيقة الـ83 عندما ألغى الحكم هدف يوسف بلايلي لذات السبب.

الدقيقة الـ70 شهدت تسجيل “إيستيبان فيرنانديز أوباينغ أوبونو” الهدف الوحيد لغينيا الإستوائية.

ترتيب المجموعة:

1-كوت ديفوار 4 نقاط.

2-غينيا الإستوائية 3 نقاط.

3-سيراليون 2 نقاط.

4-الجزائر 1 نقاط.