عمارة: “التخلي عن ازدواجية المناصب قرار لا رجعة فيه”

الرياضة
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عمارة: “التخلي عن ازدواجية المناصب قرار لا رجعة فيه”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، أن التخلي عن ازدواجية المناصب بالنسبة لأعضاء المكتب الفيدرالي، أمر ضروري ولا رجعة فيه.

وصرح عمارة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “القانون يمنع الجمع بين وظيفتين، وهذا ما سنطبقه على أعضاء المكتب الفيدرالي”.

وأضاف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم: “شخصيا سأكون أول المعلنين عن استقالتي من شركة شباب بلوزداد خلال اجتماع المكتب افيدرالي”.

وتابع شرف الدين عمارة: “في حال فضّل أحد أعضاء المكتب الفيدرالي الاحتفاظ بوظيفته، سنقوم بتعويضه، بأحد الأسماء المتواجد في القائمة الإحتياطية”.


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