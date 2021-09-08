عمارة: “التعادل يبقى نتيجة ايجابية لمنتخبنا الوطني”

تحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة عن التعادل الذي عاد به الخضر من مواجهة بوركينا فاسو، معتبرا اياها نتيجة ايجابية.

وصرح عمارة، لتلفزيون النهار، فور وصوله إلى مطار هواري بومدين قادما من المغرب رفقة بعثة الخضر

“صحيح أن هذه ليست أفضل نتيجة لمنتخبنا الوطني، لكن التعادل يبقى ايجابية، كوننا حافظنا على حظوظنا، ولازلنا في مقدمة ترتيب مجموعتنا”.

يذكر أن المنتخب الوطني، تعادل أمس الثلاثاء، أمام منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة (1-1)، في الجولة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022.